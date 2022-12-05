Які банки чергуватимуть у разі блекауту: оновлений список НБУ

Національний банк України оновив перелік відділень державних і комерційних банків, які працюватимуть у разі тривалої відсутності електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

Національний банк України разом із системно важливими банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання. Крім фінансових послуг, банки надаватимуть фахову консультацію, при цьому відділенням рекомендовано автоматично подовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.

Перелік чергових відділень банків постійно уточнюється та оновлюється. Станом на 5 грудня їх можна знайти тут.

"Детальну інформацію про чергові відділення ви зможете дізнатися в контакт-центрах, на офіційних сайтах та у соціальних мережах банків", - йдеться у повідомленні.