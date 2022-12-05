Які банки чергуватимуть у разі блекауту: оновлений список НБУ
Національний банк України оновив перелік відділень державних і комерційних банків, які працюватимуть у разі тривалої відсутності електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Національний банк України разом із системно важливими банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання. Крім фінансових послуг, банки надаватимуть фахову консультацію, при цьому відділенням рекомендовано автоматично подовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.
Перелік чергових відділень банків постійно уточнюється та оновлюється. Станом на 5 грудня їх можна знайти тут.
"Детальну інформацію про чергові відділення ви зможете дізнатися в контакт-центрах, на офіційних сайтах та у соціальних мережах банків", - йдеться у повідомленні.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що українські банки продовжують працювати за умов вимкнення світла по всій країні на декілька годин щодня. Забезпечені усі безготівкові розрахунки, в опорних відділеннях встановлюються електрогенератори.
Раніше голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що плани забезпечення безперебійної діяльності банківської системи враховують різні події і різний сценарій розвитку цих подій. Системні банки продовжать роботу там, де необхідно.
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