Какие банки будут дежурить в случае блэкаута: обновленный список НБУ

Национальный банк Украины обновил перечень отделений государственных и коммерческих банков, которые будут работать при длительном отсутствии электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Национальный банк Украины вместе с системно важными банками внедряют план мер по обеспечению непрерывности работы банковской системы на случай длительного отсутствия электроснабжения. Помимо финансовых услуг, банки будут предоставлять профессиональную консультацию, при этом отделениям рекомендовано автоматически продлевать срок действия платежных карт и отсрочить повторную идентификацию клиентов.

Список дежурных отделений банков постоянно уточняется и обновляется. По состоянию на 5 декабря их можно найти здесь.

"Детальную информацию о дежурных отделениях вы сможете узнать в контакт-центрах, на официальных сайтах и в социальных сетях банков", - говорится в сообщении.