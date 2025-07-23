Какие абрикосы лучше покупать: 4 самых вкусных сорта, которые подойдут для всего

Сезон абрикосов в разгаре, и это прекрасная возможность насладиться этими солнечными фруктами. Но как среди разнообразия сортов выбрать не только вкусные, но и самые полезные абрикосы?

РБК-Украина подготовило гид, который поможет вам сделать правильный выбор на рынке или в магазине.

Почему абрикосы так полезны?

Абрикосы - это настоящая витаминная бомба, идеально подходящая для поддержания здоровья летом. Они богаты на:

Бета-каротин (провитамин А). Незаменим для острого зрения, здоровой кожи и сильного иммунитета. Именно он придает абрикосам ярко-оранжевый цвет.

Незаменим для острого зрения, здоровой кожи и сильного иммунитета. Именно он придает абрикосам ярко-оранжевый цвет. Витамин С. Мощный антиоксидант, укрепляющий иммунитет и помогающий бороться с воспалениями.

Мощный антиоксидант, укрепляющий иммунитет и помогающий бороться с воспалениями. Калий. Важный для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и поддержания водного баланса в организме.

Важный для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и поддержания водного баланса в организме. Пищевые волокна. Улучшают пищеварение, способствуют выведению токсинов и помогают контролировать уровень сахара в крови.

Улучшают пищеварение, способствуют выведению токсинов и помогают контролировать уровень сахара в крови. Железо необходимо для профилактики анемии и транспортировки кислорода в крови.

Регулярное употребление абрикосов способствует улучшению пищеварения, укреплению иммунитета, здоровью глаз и кожи, а также общему укреплению организма.

Как выбрать идеальные абрикосы: основные критерии

При выборе абрикосов обращайте внимание на такие признаки:

Цвет. Спелый абрикос имеет насыщенный оранжевый или желто-оранжевый цвет, иногда с красноватым румянцем. Избегайте фруктов с зелеными пятнами - они недозрелые.

Спелый абрикос имеет насыщенный оранжевый или желто-оранжевый цвет, иногда с красноватым румянцем. Избегайте фруктов с зелеными пятнами - они недозрелые. Запах. Абрикосы должны иметь сладкий, приятный, характерный аромат . Отсутствие запаха или кислый запах свидетельствует о низком качестве или испорченности.

Абрикосы должны иметь сладкий, приятный, характерный аромат Отсутствие запаха или кислый запах свидетельствует о низком качестве или испорченности. Мягкость. На ощупь абрикос должен быть мягким, но упругим. Слишком твердые фрукты еще не созрели, а слишком мягкие могут быть перезрелыми или испорченными.

На ощупь абрикос должен быть мягким, но упругим. Слишком твердые фрукты еще не созрели, а слишком мягкие могут быть перезрелыми или испорченными. Кожура. Поверхность должна быть целостной, без вмятин, трещин, темных пятен или признаков гнили. Небольшие черные точки могут быть нормой для некоторых сортов, но большие пятна указывают на порчу.

Поверхность должна быть целостной, без вмятин, трещин, темных пятен или признаков гнили. Небольшие черные точки могут быть нормой для некоторых сортов, но большие пятна указывают на порчу. Ножка. Если плодоножка отсутствует, убедитесь, что место ее крепления не повреждено.

Самые популярные и полезные сорта абрикосов

Сортов абрикосов существует множество, но некоторые из них особенно ценятся за вкусовые качества и питательную ценность.

"Краснощекий"

Этот сорт абрикосов был выведен в Никитском ботаническом саду в 1947 году и до сих пор остается одним из самых популярных.

Его плоды крупные, обычно весят 40-55 г, имеют яйцевидную или округло-приплюснутую форму.

Кожура у "Краснощекого" плотная, но тонкая, бархатистая на ощупь, золотисто-оранжевого цвета с характерным размытым красным румянцем.

Мякоть этих абрикосов оранжевая, плотная и очень сочная, с приятным кисло-сладким вкусом и выраженным абрикосовым ароматом. Косточка у них довольно крупная и легко отделяется от мякоти.

"Краснощекий" является универсальным сортом: он идеален для употребления в свежем виде, а также прекрасно подходит для приготовления варенья, цукатов, кураги, джемов, компотов и соков с мякотью. Кроме того, плоды этого сорта хорошо переносят транспортировку.

Абрикос "Краснощекий" (фото: sadco.com.ua)

"Мелитопольский ранний"

Этот украинский сорт, выведенный селекционерами в Мелитополе, известен своим ранним созреванием.

Плоды "Мелитопольского раннего" среднего размера, весом 30-45 г, хотя при правильном уходе могут достигать и 55-65 г. Они имеют широкоовальную форму, немного сплюснутые по бокам, и окрашены в золотисто-оранжевый цвет, часто с легким малиновым румянцем.

Кожура тонкая и бархатистая. Мякоть оранжевая, сочная, средней плотности, отличается приятным винно-сладким вкусом и ярко выраженным абрикосовым ароматом. Косточка у них средней величины и не всегда легко отделяется от мякоти.

Благодаря своему раннему созреванию и отличной транспортабельности, этот сорт очень ценится как для коммерческого выращивания, так и для свежего потребления. Он также хорошо подходит для консервации.

Абрикос "Мелитопольский ранний" (фото: dobrodar.ua)

"Ананасный" ("Шалах")

Сорт "Ананасный", также распространенный под названием "Шалах", является достаточно популярным благодаря своим уникальным вкусовым качествам.

Его плоды крупные, обычно весом 50-80 г, овально-яйцевидной или неправильно-округлой формы. Кожура у них матовая, бархатистая, от кремово-белого до светло-желтого или золотистого цвета, иногда с легким румянцем на солнечной стороне.

Мякоть светло-желтая или кремовая, необычайно сочная и нежная, буквально тает во рту. Она имеет утонченный сладкий вкус с характерным легким ананасовым ароматом. Косточка небольшая и очень хорошо отделяется от мякоти.

Этот сорт идеален для потребления в свежем виде, а также прекрасно подходит для приготовления десертов, соков и сушки.

Абрикос "Ананасный" (фото: drevolaz.com.ua)

"Харгранд"

Это канадский сорт абрикосов, который созревает позже. Он был получен путем скрещивания сортов Y51092 и NJA-1. Плоды этого сорта очень крупные, их масса может колебаться от 60-70 г до впечатляющих 120-150 г. Они имеют овальную форму, слегка сплюснутые по бокам.

Кожура гладкая, нежно-оранжевая, иногда с небольшим румянцем и одиночными красными точками. Мякоть светло-оранжевая, достаточно плотная, маслянистая и умеренно сочная.

Вкус гармоничный, с приятным ароматом и легкой кислинкой. Благодаря большому размеру, плотной мякоти и хорошей транспортабельности, "Харгранд" идеально подходит для продажи, потребления в свежем виде, а также для различных видов переработки, в частности для сушки (производства кураги). Сорт известен своей высокой и регулярной урожайностью.

Абрикос "Харгранд" (фото: sadco.com.ua)

Важно: выбирая абрикосы, помните, что самыми полезными будут те, что выращены без чрезмерного количества химикатов и собраны в сезон.