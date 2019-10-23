В КГГА заявили, что воздух в Киеве на 90% загрязняют автомобили

Загрязнение воздуха в столице на 90% вызвано от продуктов горения автомобильного транспорта. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук на пресс-конференции.

По его словам, лаборатории не фиксируют значительных превышений загрязнения воздуха в Киеве.

"Согласно лабораторным исследованиям, в Соломенском районе Киева, в Жулянах, зафиксировано превышение выбросов сернистого ангидрита и оксида серы в 2 раза, в Голосеевском районе - в 1,8 раза, в Святошинском районе - в 1,6 раза. Это выбросы главным образом связаны с превышением дорожного трафика по продуктам горения, возле больших автомобильных пробок, в районах скопления транспортных средств. По продуктам горения у нас в Киеве есть превышение нормы до 2 раз", - сказал Ткачук.

Он также добавил, что в Дарницком районе Киева было введено ограничение на въезд крупногабаритного транспорта, с 7 до 10 утра крупногабаритному транспорту запрещен въезд в Киев.

Ранее глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет, а все показатели находятся в пределах нормы.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что нет оснований, чтобы связывать загрязнения атмосферного воздуха с пожарами на торфяниках под Киевом.

Также РБК-Украина писало, что в Укргидрометцентре опровергли информацию о загрязнении воздуха в Украине и заявили, что превышение концентрации оксида углерода в воздухе характерно для осеннего периода.