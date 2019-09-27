У КМДА заявили про готовність до опалювального сезону

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Київ готовий до пуску тепла на 97%

Загальна готовність міського господарства Києва до зими в плані проведення опалювального сезону становить 97%. Про це заявив заступник глави Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв, передає прес-служба КМДА.

Повідомляється, що зараз проводиться ремонт і заміна мереж та обладнання.

"В даний час місто готове до пуску тепла на 97%. Першою традиційно запускається соціальна сфера за індивідуальними замовленнями. Однак ми не припинили роботу, і поки дозволяють погодні умови, ми будемо продовжувати ремонти і заміну мереж та обладнання, щоб більш якісно увійти в сезон теплопостачання", - сказав Пантелєєв.

Також він додав, що в Києві працюють ТЕЦ-5, яка є найпотужнішою в Україні, і ТЕЦ-6, яка є найновішою українською ТЕЦ. Всього за період підготовки замінено та відремонтовано на ТЕЦ понад 1,5 тис. одиниць устаткування - від запірної арматури до складних механізмів турбін.

"Столичні ТЕЦ технічно готові до запуску і повноцінної роботи в опалювальний період", - запевнили в КМДА.

Нагадаємо, у парламенті зареєстровано вже чотири законопроекту про столицю - місті-герої Києві від різних фракцій.

Як писало РБК-Україна раніше, у разі ухвалення закону про столицю, вибори мера Києва можуть відбутися 8 грудня 2019 року.