В КГГА заверили, что кинотеатр "Киев" не закроют

Фото: кинотеатр "Киев" (wikipedia.org/Maksym Kozlenko)

В ведомстве отметили, что "Киев" продолжит свою работу в том же формате, что и сейчас

Кинотеатр "Киев" продолжит свою работу в нынешнем формате и для эффективного управления может быть включен в сеть "Киевкинофильм". Об этом заявила директор Департамента культуры Диана Попова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По ее словам, кинотеатр продолжит свою работу в том же формате, что и сейчас.

"Любые другие заявления - домыслы, не более. Фестивальный профиль в контексте меморандума между КГГА и кинофестивалем "Молодость" так же будет ключевым", - отметила Попова.

Кроме того, она сообщила, что есть сомнения по поводу платежеспособности нынешнего арендатора кинотеатра, поскольку он постоянно обращается к комиссии по вопросам собственности по уменьшению арендной ставки.

"Город просто не может ставить под угрозу дальнейшую работу этого легендарного кинотеатра. Поэтому для оперативного и эффективного управления имуществом общества, предложено включить "Киев" в сеть "Киевкинофильм". Мы не можем себе позволить даже предположить, что работа кинотеатра может быть остановлена", - добавила она.

Отметим, на обновление материально-технического состояния коммунальной сети кинотеатров только в 2018 году было выделено 20 млн из городского бюджета.

Напомним, вчера, 26 декабря, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что кинотеатр "Киев" не продлил договор аренды, который истекает 4 января 2019 года. В связи с этим, по его словам, дальнейшая работа кинотеатра находится под вопросом.

Ранее, 1 октября 2018 года, в Киеве остановил свою работу кинотеатр "Кинопанорама" на улице Шота Руставели.