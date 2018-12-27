У КМДА запевнили, що кінотеатр "Київ" не закриють

Фото: кінотеатр "Київ" (wikipedia.org/Maksym Kozlenko)

У відомстві зазначили, що "Київ" продовжить свою роботу у тому ж форматі, що й зараз

Кінотеатр "Київ" продовжить свою роботу в нинішньому форматі й для ефективного управління може бути включений до мережі "Київкінофільм". Про це заявила директор Департаменту культури Діана Попова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За її словами, кінотеатр продовжить свою роботу у тому ж форматі, що і нині.

"Будь-які інші заяви - домисли, не більше. Фестивальний профіль у контексті меморандуму між КМДА та кінофестивалем "Молодість" так само буде ключовим", - зазначила Попова.

Окрім того, вона повідомила, що є сумніви стосовно платоспроможності нинішнього орендаря кінотеатру, оскільки він постійно звертається до комісії з питань власності щодо зменшення орендної ставки.

"Місто просто не може ставити під загрозу подальшу роботу цього легендарного кінотеатру. Тому для оперативного й ефективного управління майном громади, запропоновано включити "Київ" до мережі "Київкінофільм". Ми не можемо собі дозволити навіть припустити, що робота кінотеатру може бути зупинена", - додала вона.

Зазначимо, на оновлення матеріально-технічного стану комунальної мережі кінотеатрів тільки у 2018 році було виділено 20 млн з міського бюджету.

Нагадаємо, вчора, 26 грудня, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко повідомив, що кінотеатр "Київ" не продовжив договір оренди, який закінчується 4 січня 2019 року. У зв'язку з цим, за його словами, подальша робота кінотеатру знаходиться під питанням.

Раніше, 1 жовтня 2018 року, у Києві зупинив свою роботу кінотеатр "Кінопанорама" на вулиці Шота Руставелі.