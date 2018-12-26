ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві можуть закрити один з кінотеатрів

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 20:50
У Києві можуть закрити один з кінотеатрів
Фото: кінотеатр "Київ" (wikipedia.org/Maksym Kozlenko)

Кінотеатр "Київ" можуть закрити до Різдва

Культурний центр "Кінотеатр "Київ" не продовжив договір оренди, який закінчується 4 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Державного агентства України з питань кіно Пилипа Іллєнка Facebook.

Він повідомив, що у зв'язку з цим подальша робота кінотеатру знаходиться під питанням.

"Сьогодні провів зустріч з керівником кінотеатру “Київ” Вілією Іванівною Бондаренко, яка повідомила про те, що подальша робота кінотеатру зараз знаходиться під питанням. Вже за тиждень, а саме 4 січня 2019 року, закінчується термін дії договору оренди цілісного майнового комплексу кінотеатру, що знаходиться в комунальній власності і вже протягом двох десятиліть перебуває в користуванні ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ", - повідомив Іллєнко.

За його словами, незважаючи на звернення орендаря, відповідальні структури не лише не продовжили договір оренди, але навіть не повідомили про плани з цього приводу.

"Враховуючи недавні прикрі випадки закриття кінотеатрів "Україна" і "Кінопанорама", така ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже незрозуміло, що буде з кінотеатром вже через тиждень, прямо під час різдвяних свят", - зазначив голова.

Нагадаємо, у Києві 1 жовтня 2018 року зупинив свою роботу кінотеатр "Кінопанорама" на вулиці Шота Руставелі.

Шулявський шляхопровід у Києві перекриють навесні 2019 У Києві утворилися численні затори на дорогах
Новини України Київкинотеатр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся