У Києві можуть закрити один з кінотеатрів

Фото: кінотеатр "Київ" (wikipedia.org/Maksym Kozlenko)

Кінотеатр "Київ" можуть закрити до Різдва

Культурний центр "Кінотеатр "Київ" не продовжив договір оренди, який закінчується 4 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Державного агентства України з питань кіно Пилипа Іллєнка Facebook.

Він повідомив, що у зв'язку з цим подальша робота кінотеатру знаходиться під питанням.

"Сьогодні провів зустріч з керівником кінотеатру “Київ” Вілією Іванівною Бондаренко, яка повідомила про те, що подальша робота кінотеатру зараз знаходиться під питанням. Вже за тиждень, а саме 4 січня 2019 року, закінчується термін дії договору оренди цілісного майнового комплексу кінотеатру, що знаходиться в комунальній власності і вже протягом двох десятиліть перебуває в користуванні ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ", - повідомив Іллєнко.

За його словами, незважаючи на звернення орендаря, відповідальні структури не лише не продовжили договір оренди, але навіть не повідомили про плани з цього приводу.

"Враховуючи недавні прикрі випадки закриття кінотеатрів "Україна" і "Кінопанорама", така ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже незрозуміло, що буде з кінотеатром вже через тиждень, прямо під час різдвяних свят", - зазначив голова.

Нагадаємо, у Києві 1 жовтня 2018 року зупинив свою роботу кінотеатр "Кінопанорама" на вулиці Шота Руставелі.