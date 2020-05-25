В КГГА уточнили, когда возобновят работу лагеря и детские секции

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, когда возобновят работу лагеря и детские секции. По его словам, сейчас говорить о восстановлении их работы рано.

Об этом Кличко заявил в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Говорить о работе детских секций и детских лагерей пока рано. Сейчас готовятся к приему детей в садики, школы организуют работу по приему документов и проведению ВНО для выпускников. После открытия детских садов следующим этапом мы планируем работу в детских лагерях в школах. Но это перспектива июля, не раньше. Относительно секций - восстановление их работы запланировано на сентябрь", - заявил мэр города.

Напомним, в Киеве с 1 июня планируют открыть детские сады, спортивные комплексы, залы, фитнес-центры, однако остаются закрытыми бассейны, детские и юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха возле водоемов.

Как писало РБК-Украина, подконтрольные Кремлю "власти" аннексированного Крыма хотят с 1 июня возобновить работу детского лагеря "Артек".