У КМДА уточнили, коли відновлять роботу табори та дитячі секції

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, коли відновлять роботу табори та дитячі секції. За його словами, зараз говорити про відновлення їх роботи зарано.

Про це Кличко заявив у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Говорити про роботи дитячих секцій та дитячих таборів поки зарано. Наразі готуються до прийому дітей в садочки, школи організовують роботу з прийому документів та проведення ЗНО для випускників. Після відкриття дитячих садків наступним етапом ми плануємо роботу у дитячих таборах у школах. Але це перспектива липня, не раніше. Щодо секцій - відновлення їх роботи заплановано на вересень", - заявив мер міста.

Нагадаємо, в Києві з 1 червня планують відкрити дитячі садки, спортивні комплекси, зали, фітнес-центри, однак залишаються закритими басейни, дитячі і юнацькі спортивні школи, пляжі і зони відпочинку біля водойм.

Як писало РБК-Україна, підконтрольна Кремлю "влада" анексованого Криму хочуть з 1 червня відновити роботу дитячого табору "Артек".