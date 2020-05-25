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В КГГА рассказали, как с 1 июня ослабят карантин в Киеве

Новости » Общество     25.05.2020 - 12:23
В КГГА рассказали, как с 1 июня ослабят карантин в Киеве
Фото: карантин в Киеве (РБК-Украина)

В частности, возобновят работу заведения профессионального технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов

В Киеве с 1 июня планируют открыть детские сады, спортивные комплексы, залы, фитнес-центры. Впрочем, остаются закрытыми бассейны, детские -юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха возле водоемов.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Также с 1 июня будут снять ограничения на посещение городских кладбищ.

"С 1 июня по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям планируем открыть детские сады, спортивные комплексы, залы, фитнес-центры, кроме бассейнов, детских -юношеских спортивных школ, пляжей и зон отдыха возле водоемов", - заявил Кличко.

Также в первый день лета возобновят работу заведения профессионального технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

Напомним, Киево-Печерская лавра вышла из карантина из-за ослабления карантинных ограничений в столице.

Отметим, что в Киеве не пустили гражданина в метро в первый день работы подземки.

Добавим, метрополитен Киева восстановил свою работу после закрытия в связи с карантином из-за распространения коронавируса.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины КГГАКиев
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