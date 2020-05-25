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Кличко сообщил, когда могут открыть ТРЦ в Киеве

Новости » Коронавирус     25.05.2020 - 12:35
Кличко сообщил, когда могут открыть ТРЦ в Киеве
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Детские зоны в ТРЦ пока работать не будут

Киевская городская государственная администрация планирует возобновить работу торгово-развлекательных центров (ТРЦ) уже до конца этой недели. При этом детские зоны пока работать не будут.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Для возобновления работы ТРЦ киевская власть должна принять отдельное решение.

"Надеюсь, что их работу мы сможем позволить уже до конца этой недели, но детские развлекательные зоны пока не будут работать. Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыва", - заявил Кличко.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в рамках ослабления карантина с 1 июня планируют открыть детские сады, спортивные комплексы, залы и фитнес-центры.

Отметим, с сегодняшнего дня, 25 мая, в столице возобновил работу метрополитен, который был закрыт в связи с карантином.

Также сообщалось, что с 25 мая сняты ограничения на посещение Киево-Печерской лавры, которая вышла из карантина.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины КиевКГГАКиевТРЦ
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