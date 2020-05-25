Кличко повідомив, коли можуть відкрити ТРЦ у Києві

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Дитячі зони в ТРЦ поки працювати не будуть

Київська міська державна адміністрація планує відновити роботу торгово-розважальних центрів (ТРЦ) вже до кінця цього тижня. При цьому дитячі зони поки працювати не будуть.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Для відновлення роботи ТРЦ київська влада має прийняти окреме рішення.

"Сподіваюся, що їх ми зможемо дозволити вже до кінця цього тижня, але дитячі розважальні зони поки не будуть працювати. Ми послаблюємо обмеження поступово, щоб не допустити інфекційного вибуху", - заявив Кличко.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві в рамках ослаблення карантину з 1 червня планують відкрити дитячі садки, спортивні комплекси, зали та фітнес-центри.

Зазначимо, з сьогоднішнього дня, 25 травня, в столиці відновив роботу метрополітен, який був закритий у зв'язку з карантином.

Також повідомлялося, що з 25 травня зняті обмеження на відвідування Києво-Печерської лаври, яка вийшла з карантину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская