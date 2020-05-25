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Киево-Печерская лавра вышла из карантина

Новости » Коронавирус     25.05.2020 - 12:09
Киево-Печерская лавра вышла из карантина
Фото: Киево-Печерская лавра (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проведение богослужений будет проходить в рамках адаптивного карантина

Киево-Печерская лавра вышла из карантина. Ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры были сняты с 25 мая 2020 года.

Об этом сообщает Telegram Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с теми нормами, которые определены Кабинетом министров. В частности его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими", - указано в сообщении.

Отметим, 13 апреля Киевская городская государственная администрация приняла решение о закрытии на карантин Киево-Печерской лавры в связи со вспышкой коронавируса. Такое решение было принято в связи с более 90 случаями коронавируса, выявленными в лавре.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что в Киево-Печерской лавре, где произошла вспышка коронавируса, от заболевания скончались трое монахов.

Как писало РБК-Украина, за сутки, 5 мая, в Киево-Печерской лавре зафиксировали почти 20 новых случаев коронавируса.

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Автор: Юлия Струк

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