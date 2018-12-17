В КГГА рассказали, сколько киевлян прошли обследования в рамках проекта "Доктор в Вашем доме"

Фото: Николай Поворозник (kyivcity.gov.ua)

От начала действия проекта "Доктор в Вашем доме" проведено 53 044 обследований

С начала действия проекта "Доктор в Вашем доме" проведено 53 044 обследований, а за прошедшую неделю - 1368 обследований. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

"По результатам обследований 952 человека из 1368 имеют избыточный вес, у 684 обследованных выявлено повышенное артериальное давление, у 181 человека - высокий уровень сахара в крови, а у 3 729 человек - высокий уровень холестерина", - рассказал Поворозник.

Он добавил, что в рамках проекта каждый желающий может бесплатно пройти медицинские обследования в палатках с надписью "Врач в Вашем доме", которые размещены во всех районах города. В частности, получить первичные консультации по поводу состояния здоровья, пройти экспресс-тестирование на неинфекционные заболевания, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, определить индекс массы тела.

"В состав бригад входят врач и медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты. Они выезжают к социально незащищенныс семьям или людям, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения, чтобы получить помощь", - добавил он.

По его словам, на прошлой неделе совершено 114 выездов мультидисциплинарных бригад.