У КМДА розповіли, скільки киян було обстежено в рамках проекту "Лікар у Вашому домі"

Фото: Микола Поворозник (kyivcity.gov.ua)

Від початку дії проекту "Лікар у Вашому домі" здійснено 53 044 обстежень

Від початку дії проекту "Лікар у Вашому домі" здійснено 53 044 обстежень, а за минулий тиждень - 1368 обстеження. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомляє прес-служба КМДА.

"За результатами обстежень 952 особи із 1368 мають надмірну вагу, у 684 обстежених виявлено підвищений артеріальний тиск, у 181 особи - високий рівень цукру крові, а у 3729 осіб - високий рівень холестерину", - розповів Поворозник.

Він додав, що у рамках проекту кожен охочий може безкоштовно пройти медичні обстеження у наметах із написом "Лікар у Вашому домі", які розміщені в усіх районах міста. Зокрема, отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину у крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла.

"До складу бригад входять лікар і медсестра первинної ланки та вузькопрофільні спеціалісти. Вони виїжджають до соціально незахищених сімей або до людей, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, аби отримати допомогу", - додав він.

За його словами, минулого тижня здійснено 114 виїздів мультидисциплінарних бригад.