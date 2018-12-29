В КГГА рассказали о работе общественного транспорта в новогоднюю ночь

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Фуникулер в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно

В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января работа наземного общественного транспорта будет продлена на 3 часа. Об єтом сообщает РБК-Украина со ссілкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, в частности, в новогоднюю ночь на 3 часа дольше будет работать столичная подземка.

Последний поезд отправится с каждой станции в разное время.

"Из центра города - около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и на платформе. Кроме того, будет организована перевозка существующими маршрутами, которые проходят возле станций метро, и после прохождения его последних поездов.

"Фуникулер в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать круглосуточно", - сообщают в пресс-службе.

Последние отправления по маршрутам в новогоднюю ночь:

Троллейбусы № 3 - 4:05, № 5 - 3:57, № 8 - 4:30, № 12 - 4:14, № 14 - 4:45, № 16 - 4:23, № 18 - 4:57 № 24 - 4:10, № 26 - 4:50, № 30 - 4:07, № 32 - 4:03, № 37 - 4:00, № 38 - 4:13, № 41 - 4:00, № 50 - 3:30.

Трамваи: № 1 - 4:35, № 8 - 4:03, № 12 - 3:45, № 14 - 4:02, № 28 - 4:06, № 33 - 3:55

Автобусы: № 17 -3: 55, № 20 - 3:55, № 21 - 4:00, № 23 - 3:45, № 33 - 4:05, № 37 - 3:55, № 45 - 4:27 № 46 - 3:55, № 48 - 3:55, № 51 - 4:00, № 53 - 3:50, № 55 - 4:20, № 69 - 3:35, № 72 - 4:10, № 99 - 3:50, № 101 - 3:50, № 102 - 3:55, № 104 - 4:00, № 114 - 3:50.

Также сообщается, что 2, 3, 4 января транспорт будет работать по графику рабочего дня.

На время празднования на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2019 года, 1 января 2019 года с 14:00 до 22:00 и 7 января 2019 года с 12:00 до 16:00 транспорт будет курсировать следующим маршрутом:

• троллейбусы маршрута № 6 - ул. Юрия Кондратюка - ул. Маршала Рокоссовского - ул. Полярная - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овручская - ул. Герцена - ул. Мельникова - станция метро "Лукьяновская";

• троллейбусы маршрута № 16 - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко (в обратном направлении - ул. Игоря Турчина) - ул. Щусева - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновила - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме;

• троллейбусы маршрута № 18 - ул. Сошенко - ул. Вышгородская -ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овручская - ул. Герцена - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновила - просп. Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме;

• автобусы маршрутов №№ 24, 114 - по схеме движения рабочего дня.

Ранее РБК-Украина писало, что Киевский метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать дольше на три часа.

Ранее сообщалось, что в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта из-за подготовки и празднования новогодних праздников. В частности, во время самого празднования будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской (от дома № 23 по ул. Софиевской до Рыльского переулка).