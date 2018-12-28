Киевский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать дольше

Фото: метро Киева (РБК-Украина)

Из центра города последний поезд метро отправится около 03:15

Киевский метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать дольше на три часа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте "Киевского метрополитена".

Как отмечается, в новогоднюю ночь последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 03:15. Дополнительный час работы прилагается к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и на платформе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня вечером, 28 декабря, закрыли станцию метро "Вокзальная" на вход.

Отметим, ранее сообщалось, что в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта из-за подготовки и празднования новогодних праздников. В частности, во время самого празднования будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и ул. Владимирской (от дома № 23 по ул. Софиевской до Рыльского переулка).

В то же время, в связи с этим запретом будет разрешено движение транспорта по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни на улице Крещатик. Также будут внесены изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта.