У КМДА розповіли про роботу громадського транспорту в новорічну ніч

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Фунікулер у ніч з 31 грудня на 1 січня буде працювати цілодобово

У Києві в ніч з 31 грудня на 1 січня робота наземного громадського транспорту буде продовжено на 3 години. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як наголошується, зокрема, в новорічну ніч на 3 години довше буде працювати столична підземка.

Останній поїзд відправиться з кожної станції в різний час.

"З центру міста - близько 3:15. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожній станції, розташованому на вході і на платформі. Крім того, буде організовано перевезення існуючими маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх поїздів.

"Фунікулер в ніч з 31 грудня на 1 січня буде працювати цілодобово", - повідомляють в прес-службі.

Останнє відправлення за маршрутами в новорічну ніч:

Тролейбуси № 3 - 4:05, № 5 - 3:57, № 8 - 4:30, № 12 - 4:14, № 14 - 4:45, № 16 - 4:23, № 18 - 4:57 № 24 - 4:10, № 26 - 4:50, № 30 - 4:07, № 32 - 4:03, № 37 - 4:00, № 38 - 4:13, № 41 - 4:00, № 50 - 3:30.

Трамваї: № 1 - 4:35, № 8 - 4:03, № 12 - 3:45, № 14 - 4:02, № 28 - 4:06, № 33 - 3:55

Автобуси: № 17 -3: 55, № 20 - 3:55, № 21 - 4:00, № 23 - 3:45, № 33 - 4:05, № 37 - 3:55, № 45 - 4:27 № 46 - 3:55, № 48 - 3:55, № 51 - 4:00, № 53 - 3:50, № 55 - 4:20, № 69 - 3:35, № 72 - 4:10, № 99 - 3:50, № 101 - 3:50, № 102 - 3:55, № 104 - 4:00, № 114 - 3:50.

Також повідомляється, що 2, 3, 4 січня транспорт працюватиме за графіком робочого дня.

На час святкування на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової) з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня 2019 року, 1 січня 2019 року з 14:00 до 22:00 і 7 січня 2019 року з 12:00 до 16:00 транспорт курсуватиме наступним маршрутом:

• тролейбуси маршруту № 6 - вул. Юрія Кондратюка - вул. Маршала Рокоссовського - вул. Полярна - вул. Вишгородська - вул. Кирилівська - Подільський узвіз - вул. Овруцька - вул. Герцена - вул. Мельникова - станція метро "Лук'янівська";

• тролейбуси маршруту № 16 - вул. Академіка Туполєва - вул. Стеценко (у зворотному напрямку - вул. Ігоря Турчина) - вул. Щусєва - вул. Мельникова - вул. Січових стрільців - вул. В'ячеслава Чорновола - Повітрофлотський шляхопровід, у зворотному напрямку по цій же схемі;

• тролейбуси маршруту № 18 - вул. Сошенко - вул. Вишгородська -вул. Кирилівська - Подільський узвіз - вул. Овруцька - вул. Герцена - вул. Мельникова - вул. Січових стрільців - вул. В'ячеслава Чорновола - просп. Повітрофлотський шляхопровід, у зворотному напрямку по цій же схемі;

• автобуси маршрутів №№ 24, 114 - за схемою руху робочого дня.

Раніше РБК-Україна писало, що Київський метрополітен у ніч з 31 грудня на 1 січня працюватиме довше на три години.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку із підготовкою та святкуванням новорічних свят. Зокрема, під час самого святкування буде діяти заборона руху вздовж Володимирського проїзду та вул. Володимирській (від будинку № 23 по вул. Софіївській до провулка Рильського).