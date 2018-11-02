В КГГА рассказали, где можно бесплатно обследоваться на флюорографе в ноябре

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Передвижные флюорографы будут работать со 2 по 28 ноября

В Киеве со 2 по 28 ноября будут работать передвижные флюорографы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что киевляне смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе. Отметим, флюорографы работают с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). Общее время обследования и консультации занимает максимум 15 минут.

"После обследования все желающие смогут получить справку с результатами обследования и квалифицированную консультацию врача-фтизиатра", - говорится в сообщении.

Фото: места работы передвижных флюорографов

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 1 ноября ни один вирус гриппа в Украине лабораторно не был подтвержден.

Отметим, по последней информации Министерства здравоохранения, в Украине каждую неделю более 100 человек умирают от рака молочной железы. Самые высокие показатели заболеваемости раком молочной железы среди украинок в возрасте свыше 60 лет. В Украине в прошлом году из-за рака груди умерли 5 823 человека (5 774 женщины и 49 мужчин).