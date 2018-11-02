У КМДА розповіли, де можна безкоштовно обстежитися на флюорографі в листопаді

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Пересувні флюорографи будуть працювати з 2 по 28 листопада

В Києві з 2 по 28 листопада будуть працювати пересувні флюорографи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що кияни зможуть безкоштовно обстежитися на пересувному флюорографі. Зазначимо, флюорографи працюють з 10:00 до 17:00 (технічна перерва з 13:30 до 14:00). Загальний час обстеження і консультації займає максимум 15 хвилин.

"Після обстеження всі бажаючі зможуть отримати довідку з результатами обстеження і кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра", - йдеться в повідомленні.

Фото: місця роботи пересувних флюорографів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 1 листопада жоден вірус грипу в Україні лабораторно не підтверджено.

Відзначимо, за останньою інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні щотижня понад 100 осіб помирають від раку молочної залози. Найвищі показники захворюваності на рак молочної залози серед українок у віці понад 60 років. В Україні минулого року від раку грудей померли 5 823 особи (5 774 жінки і 49 чоловіків).