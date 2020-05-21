В КГГА рассказали о следующем этапе ослабления карантина: что откроют в Киеве

Кличко отметил, что заработает наземный и подземный общественный транспорт
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что включает в себя следующий этап ослабления карантина в столице. В частности, с 23 мая начнет работу наземный транспорт, а с 25 - метро.
Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.
"По поводу следующего этапа послаблений в Киеве - с 23 мая начнет работать наземный общественный транспорт: автобус, трамвай, троллейбус. Начнут работу магазины площадью до 1000 кв.м. С 25 мая будет восстановлена работа метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельско-хозяйственные ярмарки", - отметил глава столицы.
С 23 мая заработают:
С 25 мая состоятся следующие послабления:
Кроме того, с 1 июня работу начнут:
Напомним, 20 мая в Киеве выявили три новых вспышки коронавируса. Очаги обнаружили в двух общежитиях и Центре социально-психологической реабилитации детей. Кличко также отмечал, что за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 51 киевлянина.
Как писало РБК-Украина, в Киеве пляжный сезон планируют открыть с 1 июня. Для этого соответствующие решения должны принять Кабинет министров и Киевская городская государственная администрация.
Автор: Анастасия Светлевская