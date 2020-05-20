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В Киеве пляжи планируют открыть с 1 июня

Новости » Коронавирус     20.05.2020 - 19:45
В Киеве пляжи планируют открыть с 1 июня
Фото: отдыхающие на пляже (РБК-Украина)

Для открытия необходимы решения Кабмина и КГГА

В Киеве пляжный сезон планируют открыть с 1 июня. Для этого соответствующие решения должны принять Кабинет министров и Киевская городская государственная администрация.

Об этом сообщил директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП "Плесо" Константин Пигуля, передает "Громадське радио".

По его словам, на данный момент на пляжах ожидаются проверки со стороны Госпродпотребслужбы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По предварительным договоренностям начало купального сезона в Киеве планируем где-то на 1 июня. Если карантин снимается или ослабляется, то это будет 1 июня, а если нет, и удлиняется, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона", - сказал Пигуля.

Он отметил, что на данный момент в КГГА определили 14 пляжей, на которых разрешено купание, и 18 зон отдыха.

"1 июня мы планируем 5-7 пляжей открыть, потом другие. Чтобы вы понимали, обследовать все пляжи одновременно невозможно. То есть, мы обследуем пляжи с голубыми флагами, которых у нас 8 планируется в этом году, сначала их откроем, а потом другие пляжи на следующей неделе", - добавил Пигуля.

На пляжах уже провели обработку против клещей и дезинфекцию скамеек и раздевалки.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав позволит работать в этом сезоне, как морским пляжам, так и речным. При этом все отдыхающие должны носить маски.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 22 июня с ослаблениями. В частности, с 22 мая начнут сниматься ограничения на работу общественного транспорта и открытие границ, а со следующей недели откроется метро и детские сады.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевКиевпляжный сезон
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