У КМДА розповіли про наступний етап послаблення карантину: що відкриють у Києві

Кличко зазначив, що почне працювати наземний та підземний громадський транспорт
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що включатиме наступний етап послаблення карантину у столиці. Зокрема, з 23 травня почне роботу наземний транспорт, а з 25 - метро.
Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
"Щодо наступного етапу послаблень в Києві - з 23 травня почне працювати наземний громадський транспорт: автобус, трамвай, тролейбус. Розпочнуть роботу магазини площею до 1000 кв.м. З 25 травня буде відновлена робота метрополітену. Також відкриються промислові ринки та сільсько-господарські ярмарки", - зазначив очільник столиці.
З 23 травня запрацюють:
З 25 травня відбудуться наступні послаблення:
Крім того, з 1 червня роботу розпочнуть:
Нагадаємо, 20 травня в Києві виявили три нових спалахи коронавірусу. Вогнища виявили у двох гуртожитках і Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Кличко також відзначав, що за добу коронавірусну інфекцію діагностували ще у 51 киянина.
Як писало РБК-Україна, в Києві пляжний сезон планують відкрити з 1 червня. Для цього відповідні рішення повинні прийняти Кабінет міністрів і Київська міська державна адміністрація.
Автор: Анастасия Светлевская