Водителей в Киеве предупредили о пробках из-за ремонта на мостах

Из-за ремонта мостов в Киеве Киевская городская государственная администрация просит водителей предусматривать больше времени на дорогу. Об этом заявил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.

"Сейчас дорожные специалисты восстановили активные работы на Южном мосту, ремонтируют деформационные швы. Их также капитально ремонтируют на мосту метро, ​​где проводят работы по усилению конструкций пролетных строений. На мосту Патона также проводятся противоаварийные мероприятия (ремонт деформационных швов и их элементов), а также готовят материалы для комплексного обследования перед проектными работами по реконструкции объекта. Большинство мостов в часы пик стоит в пробках", - отметил Давтян.

Он подчеркнул, что лучше частично перекрывать мосты и осуществлять необходимые ремонты, чем закрывать их полностью. Замглавы КГГА призвал водителей с пониманием отнестись к ситуации, подчеркнув необходимость ремонтов на всех мостовых сооружениях.

"Это вопрос безопасности, ведь долгое время мостами никто не занимался, поэтому работ, которые нужно выполнить срочно, собралось немало", - добавил он.

Напомним, сегодня на эстакаде Южного мостового перехода (выезд со Столичного шоссе в направлении проспекта Бажана) будет частично ограничено движение транспорта.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве с 5 по 8 апреля частично ограничивали движение транспорта по мосту имени Патона.