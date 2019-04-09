Водителей в Киеве предупредили о пробках из-за ремонта на мостах

Большинство мостов из-за ремонтов в часы пик стоит в пробках
Из-за ремонта мостов в Киеве Киевская городская государственная администрация просит водителей предусматривать больше времени на дорогу. Об этом заявил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.
"Сейчас дорожные специалисты восстановили активные работы на Южном мосту, ремонтируют деформационные швы. Их также капитально ремонтируют на мосту метро, где проводят работы по усилению конструкций пролетных строений. На мосту Патона также проводятся противоаварийные мероприятия (ремонт деформационных швов и их элементов), а также готовят материалы для комплексного обследования перед проектными работами по реконструкции объекта. Большинство мостов в часы пик стоит в пробках", - отметил Давтян.
Он подчеркнул, что лучше частично перекрывать мосты и осуществлять необходимые ремонты, чем закрывать их полностью. Замглавы КГГА призвал водителей с пониманием отнестись к ситуации, подчеркнув необходимость ремонтов на всех мостовых сооружениях.
"Это вопрос безопасности, ведь долгое время мостами никто не занимался, поэтому работ, которые нужно выполнить срочно, собралось немало", - добавил он.
Напомним, сегодня на эстакаде Южного мостового перехода (выезд со Столичного шоссе в направлении проспекта Бажана) будет частично ограничено движение транспорта.
Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве с 5 по 8 апреля частично ограничивали движение транспорта по мосту имени Патона.