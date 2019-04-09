Водіїв в Києві попередили про пробки через ремонт на мостах

Через ремонти мостів у Києві Київська міська державна адміністрація просить водіїв передбачати більше часу на дорогу. Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зокрема, водіїв просять із розумінням поставитися до незручностей та, за можливості, вибирати альтернативні маршрути руху.

"Зараз дорожні спеціалісти відновили активні роботи на Південному мосту, ремонтують деформаційні шви. Їх також капітально ремонтують на мосту метро, де проводять роботи з підсилення конструкцій прогонових будов. На мосту Патона також проводяться протиаварійні заходи (ремонт деформаційних швів та їх елементів), а також готують матеріали для комплексного обстеження перед проектними роботами з реконструкції об’єкту. Більшість мостів у часи пік стоїть у заторах", - зазначив Давтян.

Він підкреслив, що краще частково перекривати мости та здійснювати необхідні ремонти, аніж закривати їх повністю. Замголови КМДА закликав водіїв із розумінням поставитися до ситуації, наголошуючи на необхідності ремонтів на усіх мостових спорудах.

"Це питання безпеки, адже тривалий час мостами ніхто не займався, тож робіт, які потрібно виконати нагально, зібралося чимало", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні на естакаді Південного мостового переходу (виїзд зі Столичного шосе в напрямку проспекту Миколи Бажана) буде частково обмежено рух транспорту.

Як писало РБК-Україна раніше, у Києві з 5 по 8 квітня частково обмежували рух транспорту по мосту імені Патона.