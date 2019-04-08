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Завтра на Южном мосту будет частично ограничено движение транспорта

Новости » Общество    08.04.2019 - 19:25
Завтра на Южном мосту будет частично ограничено движение транспорта
Фото: Южный мост (wikipedia.org)

С 09:00 до 17:00 на эстакаде Южного мостового перехода будет частично ограничено движение транспорта

Во вторник, 9 апреля, на эстакаде Южного мостового перехода (выезд со Столичного шоссе в направлении проспекта Николая Бажана будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что с 9 утра до 17 вечера 9 апреля в связи с ремонтом покрытия частично ограничат движение транспорта.

"С 09:00 до 17:00 9 апреля на эстакаде Южного мостового перехода (выезд со Столичного шоссе в направлении ул. Николая Бажана будет частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтом покрытия. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 5 по 8 апреля частично ограничат движение транспорта по мосту имени Патона.

Кроме того, с 31 марта было изменено расписание движения поездов городской электрички.

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