В КГГА прокомментировали возможность введения ЧП в Киеве

Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

На сегодня в столице объявлена чрезвычайная ситуация

В связи с карантином в Киеве пока не принято решение о введении чрезвычайного положения. Об этом заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он ответил на вопрос, будет ли объявлено в Киеве чрезвычайное положение.

"В Киеве сегодня чрезвычайная ситуация, которая была объявлена на уровне страны. Никаких других решений на комиссии сегодня не принималось", - заявил Поворозник.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция и СЭС проконтролируют число пассажиров в транспорте. В частности, с завтрашнего дня в столице будет действовать ограничение на не более 10 пассажиров в общественном транспорте.

Кроме того, киевская власть рекомендует ограничить доступ студентов в общежития. По словам Поворозника, столичные студенты воспринимают карантин как каникулы.

"Сегодня приняты на комиссии поручения руководителям учебных заведений. Студентов отправить домой. Возникла ситуация, когда карантин воспринимается как каникулы и они находятся в Киеве. Есть просьба отправить всех по домам и ограничить доступ к общежитиям", - заявил он.