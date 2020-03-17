ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В КГГА прокомментировали возможность введения ЧП в Киеве

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 16:49
В КГГА прокомментировали возможность введения ЧП в Киеве
Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

На сегодня в столице объявлена чрезвычайная ситуация

В связи с карантином в Киеве пока не принято решение о введении чрезвычайного положения. Об этом заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он ответил на вопрос, будет ли объявлено в Киеве чрезвычайное положение.

"В Киеве сегодня чрезвычайная ситуация, которая была объявлена на уровне страны. Никаких других решений на комиссии сегодня не принималось", - заявил Поворозник.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция и СЭС проконтролируют число пассажиров в транспорте. В частности, с завтрашнего дня в столице будет действовать ограничение на не более 10 пассажиров в общественном транспорте.

Кроме того, киевская власть рекомендует ограничить доступ студентов в общежития. По словам Поворозника, столичные студенты воспринимают карантин как каникулы.

"Сегодня приняты на комиссии поручения руководителям учебных заведений. Студентов отправить домой. Возникла ситуация, когда карантин воспринимается как каникулы и они находятся в Киеве. Есть просьба отправить всех по домам и ограничить доступ к общежитиям", - заявил он.

После закрытия метро в Киеве не увеличат количество автобусов, - КГГА В Киеве пассажиров без масок не будут пускать в транспорт
Новости Украины Киевкарантинчрезвычайное положениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь