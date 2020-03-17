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Карантин в Киеве: полиция и СЭС проконтролируют число пассажиров в транспорте

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 16:33
Карантин в Киеве: полиция и СЭС проконтролируют число пассажиров в транспорте
Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

Полиция проконтролирует, чтобы маршрутки не перевозили более 10 пассажиров

На время карантина в Киеве полиция и санитарные службы будут контролировать перевозки в общественном транспорте. Об этом заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, речь идет о контроле перевозки не более 10 пассажиров в маршрутке.

"Принято решение о перевозке не более 10-ти пассажиров одновременно в городском транспорте. Контролировать это будет санитарная служба и Национальная полиция", - заявил Поворозник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 18 марта пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт. При этом жителей Киева призывают по возможности не пользоваться транспортом.

Также стало известно, что после того, как в столице 17 марта закроют метро, наземный транспорт, в том числе частные перевозчики, будет работать в штатном режиме. Другими словам, увеличение количества автобусов на маршрутах не предусмотрено.

"Киевпастранс" и частные перевозчики будут работать в штатном режиме. Никто никакое количество автобусов не будет увеличивать. Но все горожане должны оставаться дома", - заявил Поворозник.

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