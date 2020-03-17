В КГГА поручили учебным заведениям ограничить доступ студентов в общежития

Фото: Николай Поворозник (kievcity.gov.ua)

По словам Николая Поворозника, в столице возникла такая ситуация, что студенты воспринимают карантин как каникулы

В Киевской городской государственной администрации поручили учебным заведениям ограничить доступ студентов в общежития на период карантина из-за коронавируса. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в столице возникла такая ситуация, что студенты воспринимают карантин как каникулы.

"Сегодня принято на комиссии поручения руководителям учебных заведений. Студентов отправить домой. Возникла ситуация, когда карантин воспринимается как каникулы и они находятся в Киеве. Есть просьба отправить всех по домам и ограничить доступ к общежитиям", - заявил Поворозник.

Напомним, с 17 марта в столице усилили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары. Также ограничено перемещение по городу и между другими населенными пунктами. Работать будут банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

Кроме того, по словам Николая Поворозника, в Киеве с 18 марта пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт. При этом он призвал жителей Киева по возможности не пользоваться транспортом.

Добавим, что киевский метрополитен останавливает работу 17 марта в 23:00. Ограничение продлится до конца карантина - до 3 апреля.