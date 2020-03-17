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У КМДА прокоментували можливість введення НС у Києві

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 16:49
У КМДА прокоментували можливість введення НС у Києві
Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)

На сьогодні в столиці оголошено надзвичайну ситуацію

У зв'язку з карантином в Києві поки не прийнято рішення про введення надзвичайного стану. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він відповів на питання, чи буде оголошено у Києві надзвичайний стан.

"У Києві сьогодні надзвичайна ситуація, яка була оголошена на рівні країни. Ніяких інших рішень на комісії сьогодні не приймалося", - заявив Поворозник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція і СЕС проконтролюють число пасажирів на транспорті. Зокрема, з завтрашнього дня в столиці буде діяти обмеження на не більше 10 пасажирів у громадському транспорті.

Крім того, київська влада рекомендує обмежити доступ студентів до гуртожитків. За словами Поворозника, столичні студенти сприймають карантин як канікули.

"Сьогодні прийнято на комісії доручення керівникам навчальних закладів. Студентів відправити додому. Виникла ситуація, коли карантин сприймається як канікули і вони знаходяться в Києві. Є прохання відправити всіх по домівках і обмежити доступ до гуртожитків", - заявив він.

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Новини України Київкарантиннадзвичайний станКоронавірус
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