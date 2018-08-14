В КГГА напоминают об ограничении движения для грузовиков в случае повышения температуры

Ограничения вводятся в случае повышения температуры до +28 градусов

Движение грузовиков в Киеве в случае повышения температуры свыше +28 градусов будет ограничено. Об этом со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор" сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, в период, когда температура воздуха превышает +28 градусов, в Киеве с 10:00 до 22:00 вводится ограничение движения для грузовиков весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 14 августа в связи с выполнением работ по капитальному ремонту проспекта Академика Палладина движение транспорта по нечетной стороне на участке от ул. Городской до поворота на пгт Коцюбинское будет закрыто.

Отметим, также сообщалось, что сегодня в Киеве внесены изменения в график работы трех станций метро. Речь идет о станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", работа которых будет изменена из-за проведения футбольного матча. В частности, в случае необходимости по окончанию футбольного матча может быть ограничен вход пассажиров на станции.