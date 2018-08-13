В Киеве завтра будет изменен график работы трех станций метро

Изменения будут внесены в работу станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого"

В Киеве завтра, 14 августа 2018 года, будут внесены изменены в график работы трех станций метро. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, изменения будут внесены в работу станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" из-за проведения футбольного матча Лиги Чемпионов между командами "Динамо" и "Славия". Отмечается, что в период с 18:30 до 19:30 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" закроют на выход, а "Площадь Льва Толстого" - на вход.

Также сообщается, что при необходимости по окончанию футбольного матча может быть ограничен вход для пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в связи с футбольными матчами 10 и 12 августа были усилены меры безопасности возле стадионов "Динамо" и "Оболонь Арена".

Отметим, ранее изменения в работе метро из-за футбола вносились 3 августа. Тогда из-за матча между командами "Динамо" и "Шахтер" станция "Олимпийская" на некоторое время закрывалась, станция "Площадь Льва Толстого" закрывалась на вход, а "Дворец спорта" - на выход.