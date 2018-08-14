В Киеве частично ограничат движение транспорта по просп. Палладина

Движение транспорта будет осуществляться по встречной полосе

В Киеве с 14 августа в связи с выполнением работ по капитальному ремонту просп. Академика Палладина движение транспорта по нечетной стороне на участке от ул. Городской до поворота на пгт. Коцюбинское будет закрыто. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на "Киевавтодор".

Как сообщается, движение транспорта будет осуществляться по встречной полосе.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о частичном ограничении движения по проспекту Соборности в Киеве. На данном участке проводится ремонт асфальтобетонного покрытия в местах выполнения работ.

Также сообщалось, что в Киеве до 30 августа 2018 года будет частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В компании пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

Кроме этого, движение частично ограничено на выезде с бульвара Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в направлении Кольцевой дороги с 06:00 01 августа до 00:00 15 августа 2018 года.

Также временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова в связи с выполнением работ с 1 августа 2018 года до 5 июля 2019 года.