У КМДА нагадують про обмеження руху для вантажівок у разі підвищення температури

Обмеження вводяться у разі підвищення температури до +28 градусів

Рух вантажівок у Києві у разі підвищення температури понад +28 градусів буде обмежено. Про це з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор" повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, в період, коли температура повітря перевищує +28 градусів, у Києві з 10:00 до 22:00 вводиться обмеження руху для вантажівок вагою понад 24 т і навантаженням на вісь у понад 7 т.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві з 14 серпня у зв’язку із виконанням робіт із капітального ремонту проспекту Академіка Палладіна рух транспорту непарною стороною на ділянці від вул. Міської до повороту на смт Коцюбинське буде закрито.

Зазначимо, також повідомлялося, що сьогодні у Києві буде внесено зміни у графік роботи трьох станцій метро. Мова йде про станції "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого", роботу яких буде змінено через проведення футбольного матчу. Зокрема, у разі необхідності по закінченню футбольного матчу може бути обмеженим вхід пасажирів на станції.