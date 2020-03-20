В КГГА допускают продление карантина после 3 апреля

Киевская власть допускает продление карантинных мер из-за коронавируса после 3 апреля. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, допускает ли он, что карантинные меры могут быть продлены, Поворозник ответил: "Да".

"Все будет зависеть от того, насколько мы сознательно будем относиться к тем мерам, которые сегодня введены. Если мы сегодня будем придерживаться установленных правил - сидеть дома, выходить только за продуктами и при этом держать дистанцию ​​от людей - тогда это будет один сценарий. Тогда это может завершиться в начале апреля", - рассказал он.

По его словам, если люди будут безответственно относиться, например, отпускать детей в компьютерный клуб - то ситуация будет совсем другая.

"И в таком случае прогнозировать, когда закончатся ограничительные меры, сложно", - добавил он.

Отметим, Министерство здравоохранения рассматривает возможные варианты продолжения карантина из-за коронавируса после окончания этого периода 3 апреля.

Также заместитель главы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий ранее сообщил, что в Украине начнут действовать более жесткие меры из-за нарушение условий карантина с 20 марта. Сейчас полицейские только предупреждают о последствиях таких нарушений.