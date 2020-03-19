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В Украине начнут действовать более жесткие меры за нарушения условий карантина

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 21:39
В Украине начнут действовать более жесткие меры за нарушения условий карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция начнет активнее привлекать к ответственности

В Украине начнут действовать более жесткие меры из-за нарушений условий карантина с 20 марта. Об этом в эфире hromadske заявил заместитель главы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, передает РБК-Украина.

Белошицкий подтвердил, что в Украине на дорогах сейчас работают мобильные группы полиции, Нацгвардии и спасателей, которые следят за соблюдением карантина.

"Вчера и сегодня (18 и 19 марта - ред.) полиция и другие службы, которые непосредственно контролируют именно транспортные перевозки, работали больше в превентивном режиме, то есть предупреждение, разъяснение необходимости соблюдения режима соблюдения карантина. И мы предупреждали об ответственности, которая предусмотрена сейчас", - отметил он.

Напомним, за увольнение работников во время карантина из за нового типа коронавируса COVID-19 руководителей ждет штраф. Сообщается, что руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина, может грозить штраф до 51 тыс. грн или исправительные работы. В случае незаконного увольнения работники могут обращаться в 102 или писать заявление в полицию по статье 172 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение законодательства о труде).

Как сообщало РБК-Украина, в Украине число умерших от коронавируса COVID-19 увеличилось до трех человек. Третьей жертвой вируса стала жительница Ивано-Франковска.

В МИД предупредили: сегодня Австрия частично закроет границы с Германией За увольнение во время карантина руководителям грозит штраф
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