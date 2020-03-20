В КМДА допускають продовження карантину після 3 квітня

Київська влада допускає продовження карантинних заходів через коронавірус після 3 квітня. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання про те, чи допускає він, що карантинні заходи можуть бути продовжені, Поворозник відповів: "Так".

"Усе буде залежати від того, наскільки ми свідомо будемо ставитися до тих заходів, які сьогодні запроваджені. Якщо ми сьогодні будемо дотримуватися встановлених правил - сидіти вдома, виходити лише за продуктами і при цьому тримати дистанцію від людей - тоді це буде один сценарій. Тоді це може завершитися на початку квітня", - розповів він.

За його словами, якщо люди будуть безвідповідально ставитись, наприклад, відпускати дітей у комп'ютерний клуб - то ситуація буде зовсім інша.

"І в такому випадку прогнозувати, коли закінчаться обмежувальні заходи, складно", - додав він.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я розглядає можливі варіанти подовження карантину через коронавірус після закінчення цього періоду 3 квітня.

Також заступник голови патрульної поліції України Олексій Білошицький раніше повідомив, що в Україні почнуть діяти більш жорсткі заходи через порушення умов карантину з 20 березня. Наразі поліцейські лише попереджають про наслідки таких порушень.