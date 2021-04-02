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КГБ Беларуси внес Тихановскую в список причастных к терроризму

Автор: РБК-Украина

Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси внес лидера оппозиции Светлану Тихановскую в список причастных к терроризму. В частности, на основании расследования дела в отношении участников инициативы BYPOL.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что продолжается расследования этого дела по факту организации "актов терроризма" в городах Борисове и Минске.

"Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом", - говорится в сообщении.

Фигуранты объявлены в международный розыск, подготовлены документы об экстрадиции Тихановской и Латушко из Литвы и Польши соответственно. Все фигуранты уголовного дела внесены в перечень организаций и лиц, причастных к террористической деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь собирается объявить Тихановскую и BYPOL в международный розыск. Она подозревается якобы в подготовке теракта.

BYPOL - это инициатива в Беларуси и за ее пределами, которая создана бывшими силовиками для противодействия режиму Лукашенко. Объединение имеет свои YouTube и Telegram-каналы, на которых публикует различные видео, связанные с силовиками, а также публикует данные сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, накануне Тихановская снова назвала Крым украинским и заявила, что ждет приглашения в Киев.

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Новости Украины БеларусьСветлана ТихановскаяТерроризм
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