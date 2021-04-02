КДБ Білорусі вніс Тіхановську до списку причетних до тероризму

Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тіхановську до списку причетних до тероризму. Зокрема, на підставі розслідування справи стосовно учасників ініціативи BYPOL.
Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.
Повідомляється, що продовжується розслідування цієї справи за фактом організації "актів тероризму" в містах Борисові та Мінську.
"Встановлено, що до протиправної діяльності зазначеної незареєстрованої організації причетні С. Тіхановська, П. Латушко, а також 15 громадян Республіки Білорусь, які перебувають за кордоном", - йдеться в повідомленні.
Фігуранти оголошені в міжнародний розшук, підготовлені документи про екстрадицію Тіхановської та Латушко з Литви та Польщі відповідно. Всі фігуранти кримінальної справи внесені до переліку організацій та осіб, причетних до терористичної діяльності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь збирається оголосити Тіхановську і BYPOL в міжнародний розшук. Вона нібито підозрюється в підготовці теракту.
BYPOL - це ініціатива в Білорусі та за її межами, яка створена колишніми силовиками для протидії режиму Лукашенка. Об'єднання має свої YouTube і Telegram-канали, на яких публікує різні відео, пов'язані з силовиками, а також публікує дані співробітників правоохоронних органів.
Відзначимо, напередодні Тіхановська знову назвала Крим українським та заявила, що чекає на запрошення до Києва.