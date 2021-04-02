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КДБ Білорусі вніс Тіхановську до списку причетних до тероризму

Автор: РБК-Україна

Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тіхановську до списку причетних до тероризму. Зокрема, на підставі розслідування справи стосовно учасників ініціативи BYPOL.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Повідомляється, що продовжується розслідування цієї справи за фактом організації "актів тероризму" в містах Борисові та Мінську.

"Встановлено, що до протиправної діяльності зазначеної незареєстрованої організації причетні С. Тіхановська, П. Латушко, а також 15 громадян Республіки Білорусь, які перебувають за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Фігуранти оголошені в міжнародний розшук, підготовлені документи про екстрадицію Тіхановської та Латушко з Литви та Польщі відповідно. Всі фігуранти кримінальної справи внесені до переліку організацій та осіб, причетних до терористичної діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь збирається оголосити Тіхановську і BYPOL в міжнародний розшук. Вона нібито підозрюється в підготовці теракту.

BYPOL - це ініціатива в Білорусі та за її межами, яка створена колишніми силовиками для протидії режиму Лукашенка. Об'єднання має свої YouTube і Telegram-канали, на яких публікує різні відео, пов'язані з силовиками, а також публікує дані співробітників правоохоронних органів.

Відзначимо, напередодні Тіхановська знову назвала Крим українським та заявила, що чекає на запрошення до Києва.

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Новини України БілорусьСвітлана ТіхановськаТероризм
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