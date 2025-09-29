KFC запустив у Києві унікальний ресторан без м’яса: що можна скуштувати

У Києві запрацював перший ресторан KFC нового формату, де меню повністю побудоване на основі рослинних інгредієнтів. Заклад відкрився 29 вересня у ТРЦ Blockbuster Mall.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
У меню представлені веджі стріпси, бургер, Твістер, рис-бокс та салат із рослинними стріпсами. Основою страв став мікопротеїн - інгредієнт із природного гриба, багатого на білок і клітковину. Він не містить холестерину та має менший вуглецевий слід у порівнянні з м’ясом.
Формат позиціонується як вегетаріанський, адже в рецептурах також використовуються молочні продукти та яйця. Страви подають у спеціальному зеленому пакуванні.
Дизайн ресторану також змінили: традиційні червоні акценти замінили на зелені відтінки з рослинними мотивами та слоганом "100% смаку. 0% курки".
Заклад працює у ТРЦ Blockbuster Mall. Замовлення також доступні через застосунок Bolt Food зі знижкою 10% і безкоштовною доставкою.
