Общество Образование Деньги Изменения

KFC запустил в Киеве уникальный ресторан без мяса: что можно попробовать

Фото: KFC открыл веганский ресторан в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве заработал первый ресторан KFC нового формата, где меню полностью построено на основе растительных ингредиентов. Заведение открылось 29 сентября в ТРЦ Blockbuster Mall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В меню представлены веджи стрипсы, бургер, Твистер, рис-бокс и салат с растительными стрипсами. Основой блюд стал микопротеин - ингредиент из природного гриба, богатого белком и клетчаткой. Он не содержит холестерина и имеет меньший углеродный след по сравнению с мясом.

Формат позиционируется как вегетарианский, ведь в рецептурах также используются молочные продукты и яйца. Блюда подают в специальной зеленой упаковке.

Дизайн ресторана также изменили: традиционные красные акценты заменили на зеленые оттенки с растительными мотивами и слоганом "100% вкуса. 0% курицы".

Заведение работает в ТРЦ Blockbuster Mall. Заказы также доступны через приложение Bolt Food со скидкой 10% и бесплатной доставкой.

Ранее РБК-Украина рассказывало, о самых распространенных мифах и легендах вокруг бренда KFC и полковника Сандерса - от слухов о "мутантной курице" и проклятии японской бейсбольной команды до историй о секретном рецепте курицы и жареной крысе. Все эти легенды не имеют подтверждений, но до сих пор живут в массовой культуре.

Также мы писали, что в Киеве растет волна закрытия ресторанов - в этом году тенденция коснулась даже известных заведений с постоянной аудиторией. Эксперты прогнозируют, что до конца года может исчезнуть до 20% рынка из-за обстрелов, экономии клиентов и роста расходов бизнеса.

