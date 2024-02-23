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Катував людей у Вовчанську. СБУ повідомила про підозру полковнику ФСБ

П'ятниця 23 лютого 2024 19:01
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Катував людей у Вовчанську. СБУ повідомила про підозру полковнику ФСБ Фото: СБУ повідомила про підозру полковнику ФСБ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: RBC.UA

Служба безпеки України повідомила про підозру полковнику ФСБ, який під час окупації Харківської області катував людей та "кришував" мародерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України та сайт Офісу Генерального прокурора.

Встановлено, що полковник Максим Живило був причетний до воєнних злочинів проти цивільного населення під час окупації Харківської області. На початку повномасштабного вторгнення підрозділ ФСБ під керівництвом підозрюваного вистежував та викрадав українських патріотів в окупованому Вовчанську.

Катував людей у Вовчанську. СБУ повідомила про підозру полковнику ФСБ

Фото: Живило Максим Вікторович, полковник ФСБ (gp.gov.ua)

Крім того, є докази, що у квітні 2022 року російські військові схопили місцевого мешканця на вулиці, зв'язали його та відвезли до катівні. Чоловіка жорстоко били, застосовували до нього електричний струм, проколювали губи, ясна та спилювали зуби. Максим Живило особисто брав участь у тортурах, йдеться у повідомленні.

Крім того, полковник контролював перевезення вантажів через блокпости до Росії та брав хабарі від мародерів за кожен вивезений вантаж.

"За його "підписом" загарбники вивезли до рф понад 20 фур з награбованим майном місцевих жителів. Здебільшого це були викрадені автомобілі преміум класу, катери, квадроцикли та сільгосптехніка", - зазначили у СБУ.

Наразі слідчі повідомили полковнику про заочну підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, поліцейський з Підмосков'я визнав, що разом із чотирма колегами катував до смерті українця в окупованому місті Горностаївці Херсонської області. 27-річний Руслан Руснак, помер після допиту російськими силовиками у приміщенні "МВС" в Горностаївці. Тіло чоловіка було приховане від громадськості та перебувало під контролем силовиків. Сліди побиття і тортур були видно на синьому тілі чоловіка.

Також двоє силовиків із Дагестану були визнані українським судом винними у порушенні законів та звичаїв війни в окупованій частині Василівського району Запорізької області.

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