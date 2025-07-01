ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Руководил ударами "Кинжалов" по объектам Украины. СБУ объявила подозрение полковнику РФ

Вторник 01 июля 2025 11:41
UA EN RU
Руководил ударами "Кинжалов" по объектам Украины. СБУ объявила подозрение полковнику РФ Фото: СБУ объявила заочное подозрение полковнику РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ сообщила о заочном подозрении российскому полковнику, который командовал атаками "Кинжалов" по энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Детали дела

Служба безопасности Украины задокументировала военные преступления еще одного представителя командования вооруженных сил рф.

Речь идет о полковнике Алексее Ямакиди - бывшем командире 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации ВВС страны-агрессора.

По данным следствия, с октября 2022 года до марта 2023 года Ямакиди отдавал приказы на авиаудары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Руководил ударами &quot;Кинжалов&quot; по объектам Украины. СБУ объявила подозрение полковнику РФ

Для этого враг применял гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы 9-С-7760 "Кинжал".

Кроме того, российские войска регулярно наносили массированные удары по жилым районам украинских городов и поселков, используя дальнобойное вооружение.

Что грозит

Следователи СБУ сообщили Ямакиде о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Сейчас продолжаются мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении полковнику ФСБ, который во время оккупации Харьковской области пытал людей и "крышевал" мародеров.

Также двое силовиков из Дагестана были признаны украинским судом виновными в нарушении законов и обычаев войны в оккупированной части Васильевского района Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Служба безопасности Украины
Новости
Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля
Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства