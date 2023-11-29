Керував репресіями в Лимані. Повідомлено про підозру російському генералу

В чому підозрюється

Після окупації Лиману Донецької області Євген Поплавський особисто керував репресіями проти місцевих учасників руху опору. За його наказом терористи викрадали українських патріотів та піддавали їх численним тортурам.

Також задокументовано факти, коли фігурант особисто брав участь у каральних акціях та катуванні цивільних громадян.

20 квітня 2022 року генерал разом з чотирма підлеглими увірвався до помешкання місцевого підприємця. Поплавський почав вимагати від чоловіка передати складські приміщення його компанії для потреб окупантів. Терористи планували там знімати постановочні відео про роздачу "гумдопомоги".

"Коли підприємець зі своєю дружиною відповіли відмовою, російський генерал розпорядився зачинити жінку у підвалі власного будинку, а її чоловіка наказав схопити та забрати з собою", - пише пресслужба.

Потерпілого повезли до одного складів. Перед від'їздом Поплавський наказав підлеглому кинути гранату у підвал, де перебувала жінка, якщо її чоловік не повернеться через годину. Чоловік, до скроні якого приставили пістолет, погодився на умови терористів.

Фото: Євген Поплавський, російський генерал (t.me/SBUkr)

Що загрожує Поплавському?

Російському генералу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - віддання наказу про вчинення дій, спрямованих на порушення законів та звичаїв війни. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Звільнення Лиману

На початку повномасштабного вторгнення Лиман опинився у центрі бойових дій. 30 травня 2022 року після запеклих боїв було повідомлено про втрату контролю над містом.

Вже 1 жовтня 2022 року українські військові увійшли до Лимана. Ввечері того ж дня вони взяли населений пункт під контроль, а 2 жовтня президент Володимир Зеленський доповів про те, що військові повністю зачистили Лиман від окупантів.