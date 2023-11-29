Руководил репрессиями в Лимане. Сообщено о подозрении российскому генералу

В чем подозревается

После оккупации Лимана Донецкой области Евгений Поплавский лично руководил репрессиями против местных участников движения сопротивления. По его приказу террористы похищали украинских патриотов и подвергали их многочисленным пыткам.

Также задокументированы факты, когда фигурант лично участвовал в карательных акциях и пытках гражданских лиц.

20 апреля 2022 года генерал вместе с четырьмя подчиненными ворвался в помещение местного предпринимателя. Поплавский потребовал от мужчины передать складские помещения его компании для нужд оккупантов. Террористы планировали там снимать постановочные видео о раздаче "гумпомощи".

"Когда предприниматель со своей женой ответили отказом, российский генерал распорядился закрыть женщину в подвале собственного дома, а ее мужа приказал схватить и забрать с собой", - пишет пресс-служба.

Пострадавшего повезли к одному из складов. Перед отъездом Поплавский приказал подчиненному бросить гранату в подвал, где находилась женщина, если ее муж не вернется через час. Мужчина, к виску которого приставили пистолет, согласился на условия террористов.

Фото: Евгений Поплавский, российский генерал (t.me/SBUkr)

Что грозит Поплавскому?

Российскому генералу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - отдача приказа о совершении действий, направленных на нарушение законов и обычаев войны. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Освобождение Лимана

В начале полномасштабного вторжения Лиман оказался в центре боевых действий. 30 мая 2022 года после ожесточенных боев было сообщено о потере контроля над городом.

Уже 1 октября 2022 года украинские военные вошли в Лиман. Вечером того же дня они взяли населенный пункт под контроль, а 2 октября президент Владимир Зеленский доложил о том, что военные полностью зачистили Лиман от оккупантов.