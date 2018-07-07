У Кернеса извинились перед СБУ за "неприятный инцидент"

Соответствующее заявление опубликовано на сайте горсовета

Харьковский горсовет выразил сожаление по поводу дезинформации, что СБУ была якобы причастна к беспорядкам 20 июня этого года в мэрии. Соответствующее заявление опубликовано сегодня на официальном сайте горсовета.

У Кернеса отмечают, что у сторон этого инцидента хватило самообладания не скатиться до открытого противостояния.

"Это и дало возможность руководству города разобраться в ситуации и предпринять определенные шаги, которые в скором времени помогут представить общественности тех людей, злонамеренно дезинформировавших Харьковский городской совет. Более того, мы добьемся наказания виновных в дезинформации. Харьковский горсовет сожалеет о произошедшем и надеется, что этот неприятный инцидент между местной властью и областным управлением СБУ никак не повлияет на совместную конструктивную работу", – говорится в заявлении.

Его авторы напомнили, что 20 июня была совершена попытка захвата Харьковского городского совета неизвестными.

"Еще во время того, как в здании горсовета агрессивные захватчики жгли дымовые шашки и распыляли газ, руководством города из некоторых источников была получена информация, что за нападением так называемых "активистов" стоит начальник Управления СБУ в Харьковской области Андрей Носач", – отмечается в заявлении.

Харьковский горсовет сообщает, что позднее, в ходе выяснения причин произошедшего, эти сведения не подтвердились и оказались явной дезинформацией, целью которой была еще большая дестабилизация обстановки в Харькове.

"Как мы теперь понимаем, расчет был на то, что руководство города войдет в жесткий конфликт с первыми лицами СБУ области, после чего, как следствие, могут произойти акции протеста, перерастущие в массовые беспорядки", – заявляют у Кернеса.

Ранее, по итогам противостояния в горсовете, городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что "активисты", ворвавшиеся в мэрию, были людьми руководителя областного Управления СБУ Носача".