У Кернеса вибачилися перед СБУ за "неприємний інцидент"

Відповідну заяву опубліковано на сайті міськради

Харківська міськрада висловила жаль з приводу дезінформації, що СБУ була начебто причетна до заворушень 20 червня цього року у мерії. Відповідну заяву опубліковано сьогодні на офіційному сайті міськради.

У Кернеса відзначають, що у сторін цього інциденту вистачило самовладання не скотитися до відкритого протистояння.

"Це і дало можливість керівництву міста розібратися в ситуації і зробити певні кроки, які незабаром допоможуть представити громадськості тих людей, які свідомо дезінформували Харківську міську раду. Більше того, ми доб'ємося покарання винних у дезінформації. Харківська міськрада жалкує про події і сподівається, що цей неприємний інцидент між місцевою владою та обласним управлінням СБУ ніяк не вплине на спільну конструктивну роботу", – йдеться в заяві.

Його автори нагадали, що 20 червня була здійснена спроба захоплення Харківської міської ради невідомими.

"Ще під час того, як в будівлі міськради агресивні загарбники палили димові шашки й розпилювали газ, керівництвом міста з деяких джерел була отримана інформація, що за нападом так званих "активістів" стоїть начальник Управління СБУ в Харківській області Андрій Носач", – наголошується в заяві.

Харківська міськрада повідомляє, що пізніше, у ході з'ясування причин події, ці відомості не підтвердилися і виявилися явною дезінформацією, метою якої була ще велика дестабілізація обстановки в Харкові.

"Як ми тепер розуміємо, розрахунок був на те, що керівництво міста увійде в жорсткий конфлікт з першими особами СБУ області, після чого, як наслідок, можуть відбутися акції протесту, що перерастуть в масові заворушення", – заявляють у Кернеса.

Раніше, за підсумками протистояння в міськраді, міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що "активісти", що увірвалися в мерію, були людьми керівника обласного Управління СБУ Носача".