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"Кернел" навчатиме громади залучати інвестиції на відбудову: що треба знати

14:45 04.09.2026 Пт
2 хв
Масштабна ініціатива допоможе місцевим радам перетворити звичайні ідеї на привабливі бізнес-плани
aimg Сергій Новіков
Кернел відкрив Школу для громад (фото: пресслужба)

"Кернел" спільно із We build Ukraine та "Зміст.Центр аналізу політики" запустили першу в Україні Школу публічно-приватного партнерства (ППП) для громад. Її мета – навчити місцеву владу готувати економічно обґрунтовані проєкти із відновлення та розвитку регіону для залучення приватного та міжнародного капіталу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

Чого навчають у Школі ППП

Згідно з опитуванням "Кернел" серед 230 громад, головна перешкода для залучення інвестицій – не відсутність ідей, а брак прорахованої фінансової та юридичної документації. Наразі лише 4% місцевих рад розбираються в інструментах ППП.

У першому наборі практичної тримісячної програми беруть участь 21 громада. Команди разом із менторами розробляють інвестиційні пропозиції з енергонезалежності, водо- й теплопостачання, житлового фонду та інших сфер.

Читайте також: "Кернел" з міжнародними партнерами масштабує сонячну автономію прифронтових громад: що відомо про проєкт

"Громадам бракує прикладної експертизи: як прорахувати окупність, збалансувати ризики та захистити проєкт перед інвестором. Наше завдання – допомогти їм пройти цей шлях від ідеї до готового пакета документів", – зазначила директорка БФ "Разом з Kernel" Лілія Марачканець.

Як будуть масштабувати проєкт

Раніше базовий онлайн-курс проєкту вже пройшли представники 400 громад. Фіналом програми стане пітчинг перед міжнародними партнерами, міністерствами та приватними інвесторами. Проєкти-переможці отримають експертний супровід аж до моменту фінансування.

Організатори Школи ППП планують масштабувати її та розширити співпрацю з державними інституціями й міжнародними донорами для системного фінансування муніципальних ініціатив.

Раніше ми повідомляли, що "Кернел" заключив першу у світі угоду з продажу низьковуглецеву олію з еко-премією.

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